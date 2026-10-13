Sicilia, 40 milioni per le persone con disabilità gravissima

La Regione Siciliana ha stanziato 40 milioni di euro per il pagamento dei benefici economici destinati alle persone con disabilità gravissima. Le risorse, assegnate dall’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali, copriranno le mensilità di settembre e ottobre e comprenderanno anche le somme necessarie a saldare gli arretrati spettanti ai nuovi aventi diritto.

I finanziamenti provengono dal Fondo per la disabilità e per la non autosufficienza e saranno ripartiti tra tutte le Aziende sanitarie provinciali siciliane sulla base delle comunicazioni mensili relative ai beneficiari. Secondo i dati trasmessi dalle Asp, a settembre risultavano censite 16.173 persone con disabilità gravissima nell’Isola.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha ribadito l’impegno dell’amministrazione nei confronti delle persone più vulnerabili. «Per il governo regionale il sostegno alle categorie più fragili è una priorità», ha dichiarato, sottolineando come la puntualità nell’erogazione dei contributi rappresenti anche un dovere morale verso i beneficiari e le famiglie che quotidianamente garantiscono assistenza.

Sull’importanza della continuità dei finanziamenti è intervenuta anche l’assessore regionale alle Politiche sociali, Nuccia Albano. L’assessore ha evidenziato che i contributi rispondono a necessità concrete, legate all’assistenza e alla cura delle persone che vivono condizioni di particolare complessità.

L’obiettivo indicato dall’assessorato è assicurare un sostegno economico continuativo, commisurato ai bisogni delle persone con disabilità gravissima e di chi se ne prende cura.

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