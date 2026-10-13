A18 e A20, Lombardo: «Commissariare la direzione del CAS»

Nuove contestazioni sulla gestione delle autostrade siciliane A18 e A20. Il deputato regionale di Sud chiama Nord, Pippo Lombardo, chiede il commissariamento immediato della Direzione Generale del Consorzio per le Autostrade Siciliane, denunciando ritardi negli interventi e responsabilità del Governo regionale.

Secondo Lombardo, la relazione dell’ingegnere Placido Migliorino, successiva alle ispezioni del 5 e 9 ottobre, e la nota del direttore generale Moschetti evidenzierebbero inadempienze e la necessità di ulteriori limitazioni alla circolazione rispetto a quelle indicate nella relazione del 3 settembre.

«Siamo davanti alla conferma di ciò che denunciamo da settimane: criticità conosciute da mesi, interventi non eseguiti e responsabilità che non possono più essere ignorate», afferma il parlamentare.

Lombardo sostiene che le problematiche fossero note già dalle verifiche effettuate ad aprile e maggio e chiama in causa l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, destinatario, secondo il deputato, delle comunicazioni trasmesse al CAS.

«Il Governo non può sostenere di non essere stato informato», dichiara Lombardo, chiedendo chiarimenti sui ritardi e sulle risorse destinate agli interventi.

Il parlamentare ribadisce inoltre la propria contrarietà al trasferimento della gestione autostradale all’ANAS, sostenendo che le infrastrutture debbano rimanere nella disponibilità della Regione Siciliana, attraverso una gestione più efficace.

La vicenda sarà esaminata mercoledì 14 ottobre dalla IV Commissione dell’Assemblea regionale siciliana, con l’audizione dei rappresentanti del Ministero, del Consorzio e del Governo regionale.

«Pretendiamo chiarezza su ciò che era noto, su quanto non è stato fatto e sulle ragioni per cui si è perso tempo prezioso», conclude Lombardo, sollecitando l’avvio immediato degli interventi necessari.

👁 Articolo letto 312 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.

⭐ Segui CanaleSicilia su Google