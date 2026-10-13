Barbagallo contro Schifani: «Regione assente nel processo Amata»

Il segretario regionale del Partito Democratico, Anthony Barbagallo, interviene sulla mancata costituzione di parte civile della Regione Siciliana nel processo per corruzione che vede imputata l’assessora regionale al Turismo, Elvira Amata. Il procedimento è in corso davanti alla terza sezione penale del Tribunale di Palermo.

Barbagallo contesta la scelta dell’amministrazione regionale, collegandola alla permanenza dell’assessora nella giunta guidata dal presidente Renato Schifani. «Perché mai costituirsi parte civile in un processo per corruzione, in cui l’imputata è l’assessora al Turismo che continua ad essere seduta in giunta regionale?», si domanda il segretario del Pd siciliano.

Nella sua dichiarazione, l’esponente dell’opposizione rivolge critiche anche alle iniziative legislative annunciate dal governo regionale in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, giudicandole insufficienti rispetto alle questioni sollevate dalla vicenda giudiziaria.

«Re Schifani ha appiattito la Regione Siciliana ai suoi voleri», afferma Barbagallo, che definisce la mancata costituzione di parte civile un ulteriore motivo di contestazione politica nei confronti del presidente della Regione.

Il segretario democratico annuncia inoltre la partecipazione alla manifestazione di protesta prevista per domani, con l’obiettivo dichiarato di chiedere le dimissioni del governatore.

Le dichiarazioni si inseriscono nel confronto politico sulla posizione dell’assessora Amata e sulle decisioni assunte dalla Regione rispetto al procedimento giudiziario. Il processo è in corso e le responsabilità penali dell’imputata dovranno essere accertate nelle sedi competenti.

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