Calderone attacca l’intesa tra Sud chiama Nord e Fratelli d’Italia
L’accordo politico tra Sud chiama Nord e Fratelli d’Italia continua ad alimentare il confronto tra le forze politiche siciliane. A intervenire è il deputato Tommaso Calderone, esponente di Futuro Nazionale, che solleva interrogativi sulla posizione di Luca Sbardella, commissario regionale di Fratelli d’Italia, dopo la formalizzazione della nuova componente parlamentare di Sud chiama Nord.
Al centro delle osservazioni di Calderone vi è il rapporto tra la collocazione politica di Sbardella e la linea di opposizione al governo regionale guidato dal presidente Renato Schifani, sostenuta dal movimento di Cateno De Luca.
Il parlamentare chiede al commissario regionale di chiarire se condivida le posizioni politiche espresse da De Luca nei confronti dell’esecutivo siciliano. Una questione che, secondo Calderone, assume particolare rilevanza alla luce del ruolo di responsabilità ricoperto da Sbardella all’interno di Fratelli d’Italia.
La partecipazione alla nuova componente parlamentare, osserva Calderone, determinerebbe infatti una contraddizione tra l’appartenenza a una forza politica che sostiene il governo regionale e la collaborazione con un movimento che si colloca all’opposizione dello stesso esecutivo.
La presa di posizione arriva dopo la formalizzazione dell’intesa parlamentare tra le due formazioni politiche e riporta al centro del dibattito gli equilibri tra maggioranza e opposizione in Sicilia.
Le dichiarazioni di Calderone pongono quindi una questione di coerenza politica rispetto alla posizione che Fratelli d’Italia intende assumere nei rapporti con Sud chiama Nord e con il suo leader Cateno De Luca.
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