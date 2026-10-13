Tajani conferma la fiducia a Schifani: «Prosegua il lavoro di governo»

Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha confermato il sostegno politico al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel corso di un incontro che arriva dopo le tensioni registrate negli ultimi giorni all’interno del partito.

Secondo quanto comunicato da Forza Italia, Tajani ha espresso al governatore «la fiducia e l’apprezzamento per il lavoro svolto, in particolare per il risanamento dei conti pubblici siciliani», invitandolo a proseguire nell’attuazione del programma e nell’attività amministrativa.

Il colloquio si inserisce in una fase caratterizzata da contrasti politici interni alla formazione azzurra, durante la quale erano circolate anche ipotesi relative a possibili dimissioni del presidente della Regione. La conferma del sostegno da parte del segretario nazionale rappresenta una presa di posizione della direzione del partito sulla continuità dell’esecutivo regionale.

Tajani ha incontrato anche il commissario regionale di Forza Italia, Nino Minardo, al quale ha chiesto di proseguire il percorso di rinnovamento organizzativo già avviato in Sicilia.

L’indicazione riguarda in particolare la preparazione delle liste per le prossime elezioni amministrative e politiche, con l’obiettivo di renderle competitive e favorire l’ingresso di nuovi esponenti provenienti dalla società civile.

Il segretario nazionale ha inoltre ribadito la volontà di rafforzare la presenza elettorale di Forza Italia nell’Isola, puntando a confermarne il ruolo di primo partito in Sicilia.

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