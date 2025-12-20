Manovra in Sicilia, più fondi per le manutenzioni urgenti nelle scuole

La manovra economica della Regione Siciliana prevede un incremento delle risorse destinate alla manutenzione degli edifici scolastici. Un emendamento presentato dal Movimento Cinquestelle è stato approvato nell’ambito del bilancio, introducendo un capitolo dedicato che stanzia ulteriori 500 mila euro per interventi urgenti negli istituti dell’Isola. L’obiettivo dichiarato è consentire l’avvio tempestivo di lavori indispensabili a prevenire disagi, con particolare attenzione agli studenti più fragili.

A richiamare l’urgenza del provvedimento è il caso del liceo linguistico “Benedetto Croce” di Palermo, dove da mesi l’ascensore risulta fuori servizio. La situazione ha comportato difficoltà operative per gli studenti con disabilità, costretti a raggiungere i piani superiori con l’aiuto dei compagni. Un episodio che ha riportato al centro del dibattito la necessità di risposte rapide per la sicurezza e l’accessibilità delle strutture scolastiche.

“Mezzo milione di euro in più per le manutenzioni negli istituti scolastici siciliani”, ha dichiarato Roberta Schillaci, vice capogruppo del M5S all’Assemblea regionale siciliana. “Nella manovra di bilancio è stato approvato un emendamento che finanzia, con un capitolo di bilancio apposito, questi interventi che talvolta, oltre a essere urgenti, sono necessari per evitare disagi agli studenti più fragili”.

Secondo Schillaci, il nuovo stanziamento è pensato per “sbloccare economicamente questi tipi di lavori urgenti di manutenzione nelle scuole della regione”, affinché episodi come quello registrato a Palermo non si ripetano. Il provvedimento si inserisce nel quadro degli interventi previsti dalla Regione per migliorare la funzionalità e l’accessibilità degli edifici scolastici.

