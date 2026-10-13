Torregrotta, 25enne arrestato con 76 grammi di hashish. Tre denunciati

Controlli straordinari dei Carabinieri nel territorio della provincia di Messina, con un arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, tre denunce per guida senza patente e sei segnalazioni alla Prefettura per possesso di droga destinata all’uso personale.

Le operazioni sono state condotte dai militari delle Compagnie di Milazzo e Messina Sud, impegnati in servizi di prevenzione nei luoghi maggiormente frequentati, con particolare attenzione alle ore serali e notturne.

A Torregrotta, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Milazzo hanno arrestato in flagranza un 25enne del posto, sospettato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane è stato fermato in una zona abitualmente frequentata da consumatori di droga.

Durante la perquisizione personale, i militari hanno trovato una dose di hashish, un involucro contenente altri 10 grammi della stessa sostanza, un coltellino multiuso con residui di stupefacente e 115 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell’attività illecita.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di individuare altri due involucri, nascosti sotto un letto, contenenti complessivamente 65 grammi di hashish.

Parallelamente, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno effettuato controlli lungo le principali arterie di accesso al capoluogo, accertando diverse violazioni al Codice della Strada.

Tre automobilisti sono stati denunciati perché sorpresi alla guida senza aver mai conseguito la patente, con recidiva nell’ultimo biennio. Altre sei persone sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. La droga sequestrata sarà trasmessa al RIS di Messina per le analisi di laboratorio.

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