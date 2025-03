Infrastrutture e formazione al centro dell’incontro CNA Sicilia

Nell’ambito della Settimana degli Europarlamentari promossa da CNA Nazionale, si è tenuta ad Alcamo la visita dell’eurodeputato Giuseppe Lupo, esponente del Partito Democratico, presso l’azienda Francesco Mirrione. L’incontro, organizzato da Cna Sicilia, ha dato avvio a un programma di visite che coinvolgeranno diversi europarlamentari siciliani in tutte le province, con l’intento di approfondire la conoscenza delle problematiche del tessuto produttivo regionale e favorire un dialogo con le istituzioni europee.

Presenti all’incontro anche i vertici regionali e provinciali della Confederazione: Nello Battiato e Piero Giglione per la direzione regionale, Giuseppe Orlando e Francesco Cicala per quella di Trapani. Le discussioni si sono concentrate su temi di rilievo per le imprese locali, con particolare attenzione alle carenze infrastrutturali e alla necessità di rafforzare i percorsi di formazione professionale.

Secondo Battiato e Giglione, “la Sicilia soffre da troppo tempo della mancanza di adeguate vie di comunicazione per il trasporto delle merci”. Hanno evidenziato l’urgenza di “investimenti in porti oceanici e infrastrutture ferroviarie” per rendere le imprese competitive a livello nazionale e internazionale, sollecitando un maggiore impegno da parte delle politiche europee e italiane.

Orlando e Cicala hanno sottolineato la centralità della formazione professionale, dichiarando che “le nostre aziende necessitano di lavoratori altamente qualificati” e che è necessario “creare sinergie tra il mondo del lavoro, la scuola e la formazione”. Hanno ribadito l’impegno di CNA nel promuovere percorsi formativi mirati, in collaborazione con le istituzioni.

Infine, i rappresentanti della Cna hanno ringraziato l’onorevole Lupo per la sua disponibilità al confronto e per aver accolto le istanze del territorio, definendo l’incontro un’occasione utile per instaurare un dialogo proficuo tra sistema produttivo e rappresentanza politica europea.

