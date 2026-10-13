Caro energia, la Meloni chiede all’Europa interventi strutturali

Il costo dell’energia e le conseguenze sulla competitività delle imprese tornano al centro del confronto tra il governo italiano e le istituzioni europee. Intervenendo davanti agli imprenditori di Assolombarda, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sollecitato Bruxelles ad adottare «risposte strutturali e di lungo periodo», avvertendo che, in assenza di interventi adeguati, l’Europa rischia di «restare in balia dell’emergenza».

La premier ha rivendicato l’azione dell’esecutivo a sostegno dell’economia italiana, riconoscendo una crescita «debole» ma sottolineando la capacità del sistema produttivo di resistere alle difficoltà. In vista del Consiglio europeo, Meloni intende ribadire la richiesta di maggiore flessibilità per affrontare il caro energia e le pressioni inflazionistiche.

Insieme al cancelliere tedesco Friedrich Merz e al primo ministro belga Bart De Wever, la presidente del Consiglio ha inoltre inviato una lettera ad António Costa, presidente del Consiglio europeo. Il documento richiama la necessità di semplificare le procedure, accelerare gli investimenti nei settori strategici, in particolare energia e digitalizzazione, e ridurre gli adempimenti burocratici per le imprese, soprattutto le piccole e medie aziende.

Uno dei principali punti di contrasto riguarda il sistema europeo di scambio delle quote di emissione, l’Ets, che secondo Meloni contribuisce ad aumentare i prezzi e penalizza la competitività industriale. La viceministra dell’Ambiente Vannia Gava ha chiesto di valutare la sospensione dell’avvio dell’Ets 2, previsto dal 2028 per trasporti stradali ed edifici. La Commissione europea, tuttavia, non prevede modifiche al programma.

Sul fronte della manovra economica resta aperta anche la questione del possibile contributo di banche e società energetiche. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha dichiarato che «tutti quelli che avranno la possibilità di contribuire in questo momento contribuiranno».

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