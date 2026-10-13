La Vardera, quasi 800 emendamenti alla manovra regionale

Il gruppo parlamentare Controcorrente, guidato dal deputato regionale Ismaele La Vardera, ha presentato quasi 800 emendamenti al disegno di legge sulle variazioni di bilancio della Regione Siciliana. Le proposte sono state illustrate durante una conferenza stampa e riguardano diversi settori dell’amministrazione regionale, dalla sanità alle politiche ambientali, fino al sostegno ai giovani professionisti.

Tra gli interventi proposti figura il superamento del sistema dei finanziamenti territoriali discrezionali, insieme all’introduzione di nuove disposizioni in materia di prevenzione della corruzione. Il gruppo parlamentare punta inoltre a inserire nella manovra misure destinate a specifiche categorie di cittadini e territori.

Una delle proposte prevede il riconoscimento di un’indennità minima di 700 euro mensili per i praticanti professionisti, con l’obiettivo di garantire un sostegno economico durante il periodo di formazione necessario per l’accesso alle professioni.

Sul fronte dei trasporti, Controcorrente propone la gratuità dei collegamenti marittimi per i residenti delle isole minori siciliane. In ambito sanitario, invece, gli emendamenti comprendono contributi economici destinati all’acquisto di defibrillatori da installare nei condomini.

Il pacchetto include anche interventi riguardanti la tutela ambientale e ulteriori misure per il settore sanitario. Gli emendamenti presentati da La Vardera e dal gruppo Controcorrente dovranno essere esaminati nell’ambito dell’iter parlamentare del disegno di legge. Si tratta pertanto di proposte legislative, la cui eventuale approvazione dipenderà dalle successive determinazioni dell’Assemblea regionale siciliana.

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