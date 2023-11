Operazione antidroga a Messina: sequestrati 1,5 Kg di Hashish

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno eseguito un sequestro di circa 1,5 Kg di hashish durante i loro controlli di routine sui veicoli attraversanti lo Stretto di Messina. Il sequestro è avvenuto quando hanno fermato un corriere di nazionalità straniera incaricato del trasporto, il quale aveva nascosto la sostanza stupefacente all’interno di un trolley.

Questa operazione è stata condotta con grande attenzione dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Messina, che hanno ricevuto un aiuto prezioso dalle unità cinofile addestrate appositamente per questo tipo di ricerche presso la Scuola di Addestramento di Specializzazione di Orvieto. Grazie all’efficace lavoro del cane antidroga Urban, i militari sono stati in grado di individuare il bagaglio sospetto e sottoporlo a un controllo più approfondito.

All’interno del bagaglio, sono stati scoperti 15 panetti di stupefacente, ciascuno pesante circa 100 grammi, con un’etichetta recante la scritta “COCO”, presumibilmente riferita al produttore della sostanza. Questi panetti erano abilmente nascosti in tre involucri, avvolti in strati multipli di cellophane per cercare di contenere l’odore forte. Tuttavia, il cane antidroga ha immediatamente rilevato la presenza della droga, conducendo al recupero di questo prezioso carico.

