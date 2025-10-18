Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 20 al 26 ottobre

La Polizia Stradale di Messina ha comunicato il calendario dei controlli della velocità previsti lungo le principali arterie autostradali della provincia. L’iniziativa mira a sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza del rispetto dei limiti di velocità e alla prevenzione degli incidenti stradali. Gli accertamenti saranno effettuati da lunedì 20 a domenica 26 ottobre 2025, con l’impiego di apparecchiature autovelox e altri dispositivi elettronici di rilevazione.

Le verifiche interesseranno i tratti autostradali della A18 Messina-Catania e della A20 Messina-Palermo, individuati come aree caratterizzate da un elevato numero di sinistri. Le pattuglie opereranno in entrambe le direzioni di marcia, alternando le giornate di attività sulle due tratte.

In particolare, i controlli sono programmati per i giorni 21, 22, 23 e 25 ottobre 2025, con la presenza dei dispositivi su entrambe le autostrade, in punti ritenuti strategici per il monitoraggio della velocità.

La Polizia Stradale ribadisce che la pubblicazione preventiva del calendario dei controlli ha lo scopo di promuovere comportamenti di guida responsabili e di ridurre il rischio di incidenti dovuti all’eccesso di velocità. “È fondamentale – sottolineano dagli uffici della Stradale – mantenere la velocità entro i limiti stabiliti, sia per la propria sicurezza che per quella degli altri utenti della strada”.

👁 Articolo letto 87 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.