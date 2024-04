Danese 26enne soggiorna in albergo ma non ha i soldi per pagare il conto

Nel tardo pomeriggio di oggi, le forze dell’ordine sono intervenute in viale Kennedy a Catania, presso un noto hotel del litorale, in risposta a una segnalazione relativa a una disputa. Secondo quanto riportato dall’addetto alla reception, si è verificata una lite verbale con un cliente, un giovane danese di 26 anni, ospite dell’albergo da alcuni giorni. Il cliente, al momento della richiesta di pagamento, ha dichiarato di essere in Sicilia da circa 45 giorni e di non avere più fondi a disposizione.

Le indagini condotte dagli agenti hanno rivelato che il giovane aveva già alloggiato in altre strutture ricettive, sia a Trapani che a Palermo, senza pagare i conti, il che aveva portato a denunce nei suoi confronti.

Sulla base di tali riscontri, il rappresentante legale dell’hotel ha formalizzato una denuncia nei confronti del cittadino danese. Quest’ultimo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di insolvenza fraudolenta, mantenendo lo stato di libertà.

