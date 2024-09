Donna 59enne trovata morta in casa dai Vigili del fuoco a Palermo

Una donna di 59 anni è stata ritrovata priva di vita all’interno della sua abitazione in via Marabitti, a Palermo. A scoprire il corpo sono stati i Vigili del fuoco, intervenuti su richiesta dei vicini di casa, che non avevano notizie della donna da diversi giorni. Al loro ingresso, i soccorritori hanno rinvenuto la donna distesa a terra in una pozza di sangue, con ulteriori tracce ematiche presenti sul letto.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti anche gli agenti della polizia e un medico legale. Dopo un’ispezione preliminare sul corpo, la Procura ha disposto l’autopsia per determinare con precisione le cause del decesso.

Secondo le testimonianze dei residenti della zona, la donna non era stata vista negli ultimi tre giorni. “Salutava sempre tutti”, ha raccontato un vicino, aggiungendo che era “una donna molto gentile e bella, con il sorriso degli angeli”. Nei giorni precedenti al ritrovamento, l’assenza della donna aveva destato preoccupazione tra i vicini, che avevano notato che l’aria condizionata nella sua abitazione era rimasta in funzione senza interruzione. Dopo ripetuti tentativi di contattarla, i residenti hanno deciso di allertare i Vigili del fuoco.

Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per fare luce su quanto accaduto, anche se non viene esclusa l’ipotesi che la morte possa essere stata causata da un malore improvviso. Il corpo è stato trasferito all’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo, dove verrà effettuata l’autopsia per chiarire ulteriormente le circostanze della morte.

