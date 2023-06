Controlli serrati a Messina: risultati positivi delle Forze dell’Ordine

Intensificazione dei controlli per garantire l’ordine e la sicurezza nel territorio.

Nel corso del mese di maggio 2023, il Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Messina ha portato avanti un piano di controllo coordinato del territorio cittadino al fine di garantire la prevenzione e l’intervento tempestivo nelle 24 ore. Insieme alle altre Forze dell’Ordine, i Carabinieri hanno svolto il servizio di pattugliamento, effettuando oltre 2.000 controlli su veicoli e più di 2.550 persone.

Durante i servizi di controllo, che hanno coinvolto sia il centro cittadino che le zone periferiche, sono state effettuate operazioni di posti di controllo. Ne è risultato l’arresto di una persona per evasione dagli arresti domiciliari, mentre altre 26 sono state denunciate per reati come il porto illegale di armi o oggetti atti ad offendere, guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, nonché il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti necessari. Inoltre, sono state segnalate alla Prefettura 25 persone come assuntori di droghe, con il conseguente sequestro di hashish, cocaina, crack e altre sostanze stupefacenti.

Nel contesto delle violazioni amministrative legate alla circolazione stradale, sono state contestate più di 140 infrazioni al Codice della Strada, tra cui transito con semaforo rosso, guida senza patente, eccesso di velocità, mancato rispetto dei segnali delle Forze dell’Ordine e mancato utilizzo del casco. Queste condotte, spesso causa di incidenti che mettono a rischio la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni, sono state sanzionate per garantire un maggiore rispetto delle norme stradali.

I risultati positivi ottenuti sono frutto del costante impegno delle pattuglie del Nucleo Radiomobile di Messina, che operano in modo coordinato sotto la supervisione della Centrale Operativa del Comando Provinciale.

