Monte Erice, sicurezza rafforzata: cento ufficiali di gara lungo il percorso

La 68ª edizione della Monte Erice si prepara a prendere il via con un articolato dispositivo dedicato alla sicurezza di concorrenti, addetti e pubblico. La manifestazione inizierà venerdì con le verifiche, mentre sabato e domenica interesserà il tracciato tra Valderice ed Erice.

La cronoscalata, organizzata dall’Automobile Club Trapani, è valida per il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche, il Campionato Italiano Velocità Montagna e il Campionato Italiano Velocità Salita Autoclassiche.

«Saranno impegnati circa 100 ufficiali di gara, distribuiti nelle 35 postazioni lungo il percorso, oltre che nelle aree di partenza e arrivo, paddock e parco chiuso», spiega il direttore di gara Fabrizio Fondacci. Il dispositivo comprende otto operatori con quattro mezzi antincendio, il personale di SOS Valderice, due moduli attrezzati e due cisterne con riserva d’acqua fornite dai Comuni di Valderice ed Erice. Previsti inoltre sei carro attrezzi e fuoristrada destinati al rapido recupero delle vetture ferme.

Particolare attenzione viene richiesta anche agli spettatori. Sabato e domenica la strada sarà chiusa al pubblico dalle 5.30, mentre chi deve raggiungere il posto di lavoro potrà transitare fino alle 6.45. Dopo tale orario il percorso sarà interdetto a tutti i veicoli, compresi quelli dei piloti che soggiornano a Erice.

Il pubblico dovrà utilizzare esclusivamente le aree di parcheggio previste, mantenendo liberi gli accessi destinati ai mezzi di soccorso. Vietata la permanenza nelle zone delimitate, dietro i balloni di paglia o in aree non autorizzate. Dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni degli ufficiali di gara e delle forze dell’ordine. Non sarà consentito accendere fuochi o fornacelle né creare situazioni di pericolo o intralcio.

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