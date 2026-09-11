Montalbano, Todaro chiede interventi «Il limite a 20 km/h non basta»

A Montalbano Elicona torna al centro dell’attenzione la situazione delle strade provinciali. La Città Metropolitana di Messina, sulla base degli ultimi monitoraggi tecnici, ha disposto il limite massimo di 20 chilometri orari in tre tratti della viabilità compresi tra i chilometri 5 e 9.

La decisione è legata alle condizioni delle carreggiate, interessate da avvallamenti, cedimenti e deterioramenti della pavimentazione che rendono più difficoltoso il transito dei veicoli. Per l’Amministrazione comunale, tuttavia, la limitazione della velocità rappresenta soltanto una misura temporanea e non può sostituire gli interventi necessari per ripristinare la sicurezza.

Il sindaco Antonino Todaro riferisce che il Comune ha trasmesso nei mesi scorsi decine di segnalazioni e richieste a Palazzo dei Leoni, chiedendo una programmazione degli interventi e una manutenzione costante della rete provinciale. A fronte dei ritardi, il primo cittadino ha inoltre notificato una formale diffida alla Città Metropolitana, sollecitando risposte alle istanze già presentate e l’avvio delle opere.

Il limite di 20 chilometri orari resterà in vigore a tempo indeterminato, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

«La riduzione della velocità è una misura comprensibile di fronte alle condizioni della carreggiata, ma non può diventare la soluzione definitiva – dichiara Todaro –. Da mesi segnaliamo le situazioni più problematiche e chiediamo che vengano affrontate concretamente». Il sindaco precisa inoltre che l’obiettivo «non è alimentare una contrapposizione tra istituzioni, ma ottenere risposte concrete per chi ogni giorno percorre questa viabilità».

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