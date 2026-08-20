Corri Sinagra, Lombardo e Corbetta vincono l’ottava edizione

Si è conclusa a Sinagra l’ottava edizione della “Corri Sinagra”, manifestazione podistica che ha interessato le strade del centro nebroideo con la partecipazione di oltre 300 iscritti provenienti da diverse località italiane. Il numero di adesioni registrato quest’anno rappresenta il dato più alto dalla nascita della competizione.

L’iniziativa è stata organizzata da Concetta Ioppolo, Rino Mancuso, Davide Giglia e Lidia Giglia, con il supporto dell’Asd Podistica Capo d’Orlando. Il programma della giornata ha previsto diverse attività, coinvolgendo atleti di differenti fasce d’età.

Ad aprire la manifestazione sono state le gare riservate ai giovani, alle quali si è affiancata una camminata non competitiva. Successivamente si sono svolte le prove principali, con le classifiche maschile e femminile che hanno definito i vincitori dell’ottava edizione.

Nella competizione maschile il primo posto è stato conquistato da Cristian Lombardo. Alle sue spalle si è classificato Davide Salvati, mentre Manuel Carmovali ha ottenuto la terza posizione. Nella prova femminile la vittoria è andata a Gloria Corbetta, seguita al secondo posto da Nadiya Sukharyna e al terzo da Valentina Bartolotta.

Terminata la parte sportiva, la giornata è proseguita con il “Terzo tempo sinagrese”, momento conclusivo della manifestazione dedicato alla gastronomia locale. Ai partecipanti sono stati proposti maccheroncini bucati al ragù e altre specialità del territorio.

👁 Articolo letto 356 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.