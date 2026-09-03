Brolo, raccolta solidale di materiale da disegno per i bambini ricoverati

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, l’Associazione Semplice… MENTE Insieme ODV, in collaborazione con la Rete Civica Salute, promuove l’iniziativa solidale “Regala Colori e Sorrisi”, rivolta ai bambini che stanno affrontando un periodo di ricovero ospedaliero.

La raccolta nasce con l’obiettivo di mettere a disposizione dei piccoli pazienti materiale per il disegno e le attività creative, offrendo loro strumenti da utilizzare durante le giornate trascorse nelle strutture sanitarie. L’iniziativa prevede la donazione di matite colorate, pennarelli, pastelli a cera, album e blocchi da disegno.

Mentre migliaia di bambini tornano tra i banchi di scuola con zaini, quaderni e colori, altri sono costretti a vivere l’inizio dell’anno scolastico in ospedale. Da questa realtà prende forma il progetto promosso dall’associazione, che punta a portare nelle corsie occasioni di svago attraverso il disegno e la creatività.

Il materiale potrà essere consegnato presso la sede dell’Associazione Semplice… MENTE Insieme ODV, in via Giuseppe Verdi 37, a Brolo, in provincia di Messina. La raccolta resterà attiva fino al 30 settembre 2026.

L’iniziativa è promossa dalla presidente dell’Associazione Semplice… MENTE Insieme ODV, Marisa Briguglio, insieme alla Rete Civica Salute, con l’invito alla comunità a contribuire attraverso la donazione del materiale indicato, destinato ai bambini ricoverati.

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