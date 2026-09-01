Eolie Running Tour, Antonino Lollo concede il bis nella tappa di Lipari

Antonino Lollo si conferma al comando del “24° Eolie Running Tour”, conquistando anche la seconda tappa della manifestazione di corsa su strada Fidal, organizzata dalla Polisportiva Europa Messina con il supporto dei main sponsor S2 Sport e Orange Moon.

A Lipari, oltre 90 partecipanti hanno affrontato i 6,5 chilometri del tracciato da Acquacalda a Canneto, caratterizzato da salite impegnative e dalle condizioni rese più difficili dal caldo afoso. Lollo, atleta di San Salvatore di Fitalia tesserato per il Gruppo Alpinistico Vertovese, ha preso immediatamente il largo, conducendo una gara solitaria fino al traguardo sul lungomare di Canneto, raggiunto in 21’03”.

Alle sue spalle Federico Casadei dell’Avis Castel San Pietro, staccato di 1’29”, mentre Tommaso Lucchini, classe 2007, ha chiuso terzo in 23’35”. Nelle posizioni successive Tommaso Pelà, Christian Cenedese, Luigi Guidetti, Federico Orlando, Andrea Uber, Lino Buono e Rodolfo Cusumano.

Nella prova femminile successo per Patrizia Garbujo dell’Hrobert Running Team, protagonista di una progressione che le ha consentito di imporsi in 27’11” e di conquistare anche la testa della classifica generale. Seconda Valerie Anne Woodland dell’Atletica Villafranca, seguita da Maria Cristina Scomparin, Iole Citriniti, Francesca Colafati, Roberta Lodesani, Luciana Delia, Antonella Mazzuoli, Silvia Baldasso e Filomena Moscato.

Il programma proseguirà domani a Stromboli, con una prova di 6,8 chilometri. Dopo il giorno di riposo seguiranno le tappe di Salina, sulla distanza di 8,2 chilometri, e Vulcano, con gli ultimi 6,8 chilometri e la premiazione conclusiva.

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