Athletic Gioiosa protagonista nella giornata della riapertura del Celeste
L’Athletic Gioiosa si prepara ad affrontare il Messana Riviera nel campionato di Eccellenza, in un appuntamento che assumerà un particolare significato per il calcio messinese. Domenica la formazione gioiosana scenderà in campo in occasione della riapertura dello storico stadio Celeste di Messina.
L’impianto tornerà infatti ad ospitare una gara ufficiale in una ricorrenza significativa: sono trascorsi 22 anni dalla promozione del Messina in Serie A, una delle pagine più importanti della storia calcistica cittadina legata proprio al Celeste.
La sfida tra Messana Riviera e Athletic Gioiosa accompagnerà quindi l’inaugurazione dello stadio dopo il lungo periodo di chiusura, riportando il calcio giocato all’interno di un impianto che conserva un posto rilevante nella memoria sportiva della città.
Per la società gioiosana la partecipazione alla giornata rappresenta una circostanza particolare. «È un onore immenso e una responsabilità bellissima, perché domenica non giochiamo solo una partita di calcio, ma entriamo ufficialmente nella storia di questo impianto», sottolinea il club.
L’Athletic Gioiosa ha inoltre rivolto un ringraziamento agli sponsor che accompagnano la squadra nel proprio percorso sportivo, evidenziandone il sostegno anche in occasione dell’appuntamento di Messina.
Domenica, dunque, il Celeste tornerà ad aprire i propri cancelli per una gara ufficiale, con Messana Riviera e Athletic Gioiosa chiamate a disputare l’incontro che segnerà la ripresa dell’attività calcistica nello storico stadio messinese.
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