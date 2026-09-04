Ponte sullo Stretto, Salvini: apertura al traffico prevista nel 2034

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti punta all’approvazione, entro settembre, della nuova delibera Cipess relativa al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina. L’obiettivo successivo è avviare entro la fine dell’anno la progettazione esecutiva e le prime opere propedeutiche alla fase realizzativa.

Il ministro Matteo Salvini ha incontrato il presidente della Stretto di Messina, Maurizio Basile, l’amministratore delegato Pietro Ciucci e i dipendenti della società. Il vicepremier ha espresso «soddisfazione per il lavoro svolto nel rispetto delle osservazioni della Corte dei conti», richiamando anche il recente parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Mit e società concessionaria stanno predisponendo l’istruttoria per la nuova delibera, che dovrà recepire integrazioni e adempimenti richiesti dopo il precedente provvedimento del 2025. Tra la documentazione figurano i pareri dell’Autorità di regolazione dei trasporti sulle questioni tariffarie previste dal Piano economico-finanziario e quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici sugli aspetti tecnici, ingegneristici e sismo-geologici.

Una volta ottenuto il visto di legittimità della Corte dei conti, la delibera Cipess potrà diventare efficace. Secondo il cronoprogramma indicato dal ministero, l’apertura al traffico è prevista nel 2034, dopo 7,5 anni di lavori.

«Il cantiere coinvolgerà imprese di tutta Italia», ha ribadito Salvini, sottolineando le ricadute previste sulla mobilità tra Sicilia e Calabria. Le oltre cento prescrizioni formulate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, insieme a quelle indicate dal Comitato tecnico-scientifico, dovranno essere recepite obbligatoriamente nella progettazione esecutiva.

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