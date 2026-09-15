Caro carburante, oltre 17 milioni alle imprese siciliane della pesca

La Regione Siciliana ha pubblicato un bando destinato alle imprese della pesca e dell’acquacoltura che hanno sostenuto maggiori costi a causa dell’aumento dei prezzi dei carburanti legato alla crisi in Medio Oriente. La misura, predisposta dal dipartimento della Pesca mediterranea, prevede risorse complessive superiori a 17 milioni di euro.

Gli aiuti saranno riconosciuti sotto forma di indennizzi diretti per compensare l’incremento dei costi di produzione sostenuti dalle aziende e dagli operatori del comparto, compresi quelli impegnati nella piccola pesca artigianale. Il calcolo dei contributi seguirà criteri prestabiliti e uniformi su scala nazionale e riguarderà il periodo compreso tra il 28 febbraio e il 31 dicembre 2026.

La dotazione iniziale è pari a 12,1 milioni di euro, finanziati attraverso il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (Feampa 2021-2027). A questa somma si aggiungono altri 5 milioni di euro stanziati dal bilancio regionale attraverso un emendamento governativo approvato dall’Assemblea regionale siciliana con la legge regionale numero 13 del 28 maggio.

«Con una dotazione finanziaria di oltre 17 milioni di euro, la più alta d’Italia grazie anche alle risorse aggiunte dalla Regione, stiamo garantendo un sostegno efficace a un comparto particolarmente esposto alle difficoltà climatiche e ambientali oltre che alle fluttuazioni di mercato e dei prezzi dell’energia», ha dichiarato l’assessore regionale Luca Sammartino, inserendo l’intervento nel percorso di rilancio e sostenibilità economica e ambientale della pesca siciliana.

Le domande potranno essere presentate dal 1° al 10 ottobre attraverso una piattaforma telematica che sarà attivata nei prossimi giorni. Bando, decreto e modulistica sono disponibili sul portale della Regione.

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