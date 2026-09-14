Messina, Zingales traccia il bilancio delle operazioni per la scuola

L’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina ha completato entro il 31 agosto le procedure necessarie a garantire la copertura dei posti nelle scuole del territorio in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico. A tracciare il bilancio delle attività è il provveditore agli studi di Messina, Leon Zingales, che in una nota ha richiamato i dati relativi al lavoro svolto dagli uffici nelle settimane precedenti l’inizio delle lezioni.

Complessivamente sono stati definiti 3.087 provvedimenti. Di questi, 1.296 hanno riguardato assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, mentre 1.791 sono state le nomine effettuate attraverso le Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Secondo quanto riferito da Zingales, l’attività amministrativa ha consentito di evitare la presenza di scuole con posti scoperti e di assicurare la continuità del servizio scolastico.

Il provveditore ha attribuito il risultato all’impegno del personale dell’Ufficio Scolastico Provinciale, sottolineando il lavoro svolto per completare le procedure entro i termini previsti. «Dietro ogni singola pratica c’è il volto di un lavoratore, la competenza instancabile e silenziosa dei dipendenti dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina», ha dichiarato Zingales, rivolgendo un ringraziamento ai dipendenti coinvolti nelle operazioni.

Il lavoro dell’Ufficio ha ricevuto anche il riconoscimento della senatrice Ella Bucalo, che ha richiamato i dati relativi alle procedure completate e l’obiettivo di garantire la presenza degli insegnanti nelle classi fin dal primo giorno di attività didattica.

Un riscontro è arrivato inoltre dalla Flc Cgil. Zingales ha ringraziato Patrizia Donato per il riconoscimento espresso nei confronti dell’Ufficio scolastico provinciale e del personale impegnato nella gestione delle procedure. «Quando la macchina amministrativa funziona, va detto con chiarezza», è il passaggio richiamato nella nota del provveditore.

L’attività ha riguardato non soltanto la copertura delle cattedre, ma anche i posti destinati al personale ATA, con l’obiettivo di consentire agli istituti della provincia di Messina di iniziare regolarmente l’anno scolastico con gli organici assegnati.

Zingales ha infine evidenziato il valore del riconoscimento giunto da rappresentanti delle istituzioni, della politica e delle organizzazioni sindacali, collegandolo al lavoro svolto dal personale dell’amministrazione scolastica. Il bilancio presentato dall’Ufficio Scolastico Provinciale si concentra quindi sulle procedure concluse prima dell’avvio delle lezioni e sulla copertura dei posti necessari al funzionamento delle scuole del territorio messinese.

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