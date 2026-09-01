Cronoscalata Monte Erice, numeri record per l’edizione 2026

Sono 260 i piloti iscritti all’edizione 2026 della Cronoscalata Monte Erice, competizione organizzata dall’Automobile Club Trapani. Le vetture ammesse sono suddivise tra 153 Moderne e 107 Storiche. Proprio quest’ultima categoria stabilisce un nuovo record per la manifestazione, superando per la prima volta quota cento e migliorando il precedente primato di 97 iscritti.

La gara trapanese sarà valida per il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche (CIVSA), il Campionato Italiano Velocità della Montagna (CIVM) e il Campionato Italiano Velocità Salita Autoclassiche (CIVSAC).

Il percorso della Monte Erice si sviluppa per 5 chilometri e 700 metri, con un dislivello complessivo di 410 metri. Il tracciato prende il via dalle pendici del monte e raggiunge la Vetta di Erice, attraverso una successione di curve e passaggi tecnici che richiedono precisione e capacità di gestione della vettura.

A commentare i dati delle iscrizioni è stato il presidente dell’Automobile Club Trapani, Giovanni Pellegrino. «Siamo orgogliosi di questi numeri straordinari che premiano il lavoro di squadra e l’impegno profuso dall’Automobile Club Trapani», ha dichiarato.

Pellegrino ha inoltre sottolineato il risultato raggiunto dalle Storiche: «Superare per la prima volta quota cento iscritti tra le vetture storiche, arrivando a un totale di 260 partecipanti, è un traguardo che ripaga i nostri sforzi e testimonia quanto la Monte Erice sia nel cuore dei piloti di tutta Italia».

Il presidente ha infine rivolto un ringraziamento ai protagonisti della Cronoscalata, con particolare riferimento ai piloti e ai meccanici.

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