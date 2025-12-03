Terremoto nel Messinese magnitudo 3.6 tra Itala e Rometta

Un movimento sismico è stato rilevato ieri sera nel territorio della provincia di Messina. L’evento, registrato alle 23.16, ha avuto una magnitudo pari a 3.6. I dati forniti dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indicano un ipocentro localizzato a una profondità di 49 chilometri. L’epicentro è stato individuato nell’area compresa tra i comuni di Itala e Rometta, lungo il versante tirrenico della provincia.

Secondo quanto comunicato dall’Ingv, il fenomeno è stato rilevato dalla rete di monitoraggio senza ulteriori scosse successive di rilievo nella stessa zona. La profondità del punto di origine, come precisato dai tecnici dell’istituto, ha contribuito a una diffusione ampia ma contenuta degli effetti percepiti. In alcune località vicine all’area epicentrale, il terremoto è stato avvertito dalla popolazione, ma non sono state segnalate situazioni di particolare criticità.

Le autorità locali hanno seguito l’evoluzione delle verifiche nelle ore successive, senza riscontrare danni a edifici o infrastrutture. I primi controlli effettuati dai Comuni e dalle strutture di protezione civile non hanno evidenziato elementi di rischio per la sicurezza pubblica.

👁 Articolo letto 276 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.