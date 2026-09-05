Eolie Running Tour, Lollo e Garbujo vincono la tappa di Salina

Il 24° Eolie Running Tour ha vissuto a Salina la penultima tappa dell’edizione 2026, con oltre 90 partecipanti impegnati, compresi gli iscritti alla prova non competitiva. La gara si è sviluppata su un tracciato di 8 chilometri nel territorio di Santa Marina Salina, caratterizzato da salite, passaggi tecnici e temperature elevate, con arrivo a pochi passi dal mare.

La manifestazione di corsa su strada della Fidal è organizzata e promossa dalla Polisportiva Europa Messina, con il supporto dei main sponsor S2 Sport e Orange Moon.

In campo maschile Antonino Lollo, atleta di Fitalese e portacolori del Gruppo Alpinistico Vertovese, ha conquistato il quarto successo imponendosi in 26’19”. Federico Casadei dell’Avis Castel San Pietro ha chiuso al secondo posto con un ritardo di 3’06”, mentre Tommaso Pelà della Libertas Cernuschese si è classificato terzo. Alle loro spalle Christian Cenedese, Luigi Guidetti, Federico Orlando, Andrea Ubert, Lino Buono e Rodolfo Cusumano.

Tra le donne successo per Patrizia Garbujo dell’Hrobert Running Team, decima assoluta in 34’37”. L’assenza dell’inglese Valerie Woodland, costretta al forfait alla vigilia, ha impedito il confronto diretto tra le due atlete. Seconda Valentina Bartolotta della Podistica Capo D’Orlando, seguita da Iole Citriniti, Maria Cristina Scomparin e Francesca Colafati.

Alle premiazioni ha partecipato il sindaco di Santa Marina Salina, Domenico Arabia, che si è complimentato con gli organizzatori Costantino Crisafulli e Nunzio Scolaro e ha dato appuntamento alla prossima edizione. Il gran finale è previsto a Vulcano con una prova di 6,5 chilometri che definirà le classifiche generali e di categoria.

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