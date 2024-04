Condizioni meteo in Sicilia per giovedì 25 aprile, le previsioni

Il meteo in Sicilia per giovedì 25 aprile presenta un’evoluzione interessante delle condizioni atmosferiche. Le correnti secche avranno un ruolo predominante, portando a un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche nel corso della giornata.

Sul litorale tirrenico, cieli tendenzialmente poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi caratterizzeranno la giornata, con possibilità di maggiore variabilità nelle ore centrali. Il litorale ionico, invece, vedrà nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Nel sud dell’isola, cieli sereni o poco nuvolosi predomineranno per l’intera giornata. Sull’Appennino, cieli molto nuvolosi o coperti daranno spazio a parziali aperture durante la seconda parte della giornata. Nelle zone interne, si prevedono nubi sparse alternate a schiarite con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.

I venti moderati provenienti dai quadranti nord-occidentali influenzeranno le condizioni meteo, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 2.100 metri. Nel Basso Tirreno e nel Mare di Sicilia, il moto ondoso sarà molto mosso, mentre il Canale sarà da agitato a molto mosso. – Fonte 3Bmeteo.

