Chiusura Statale 113, Basile chiede un tavolo tecnico in Prefettura

La chiusura della Strada Statale 113 nei pressi del ponte Mella, nel villaggio di San Saba, ha sollevato perplessità da parte del Sindaco di Messina, Federico Basile, il quale ha denunciato la mancata comunicazione ufficiale da parte di ANAS al Comune.

Secondo quanto riferito da Basile, la mattina dell’evento, intorno alle 11:00, un funzionario ANAS lo ha contattato telefonicamente per informarlo della necessità di interdire il transito sulla SS 113 a causa di un cedimento della carreggiata, provocato dalle intense precipitazioni dei giorni precedenti. Dieci minuti dopo, lo stesso funzionario ha avvisato anche il Direttore Generale del Comune di Messina, preannunciando l’emissione di un’ordinanza di chiusura. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli precisi sull’orario dell’interdizione né è stato attivato un coordinamento con le autorità locali per ridurre i disagi alla circolazione.

Il Sindaco ha riferito che il Comune ha atteso ulteriori chiarimenti sui tempi di chiusura, ma le prime conferme dell’effettiva interdizione della strada sono arrivate direttamente dalle segnalazioni dei cittadini, senza che vi fosse stata alcuna notifica formale dell’ordinanza né comunicazioni istituzionali ufficiali.

A fronte di questa situazione, Basile ha chiesto l’intervento del Prefetto di Messina per la convocazione di un tavolo tecnico, con l’obiettivo di chiarire le modalità dell’intervento e definire i tempi di riapertura della strada. L’ordinanza prevede una durata dei lavori di 30 giorni, un dettaglio che, secondo il Sindaco, non era stato anticipato durante la telefonata ricevuta in mattinata.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁