Capo Calavà, lavori nella galleria: traffico a senso unico alternato

Prendono il via oggi, martedì 15 settembre, gli interventi di manutenzione della galleria artificiale di Capo Calavà, lungo la strada statale 113, nel territorio di Gioiosa Marea. L’ANAS ha disposto l’avvio dei lavori con un’ordinanza emessa ieri, fissando la conclusione delle attività, secondo il cronoprogramma previsto, al 10 febbraio.

Durante il periodo interessato dal cantiere saranno introdotte modifiche alla viabilità per consentire l’esecuzione delle opere in condizioni di sicurezza. La circolazione all’interno del tratto interessato sarà regolata a senso unico alternato, attraverso un impianto semaforico. La misura è stata prevista per permettere lo svolgimento degli interventi mantenendo al tempo stesso la percorribilità della statale.

La manutenzione riguarda un’infrastruttura situata lungo una delle principali arterie di collegamento della zona, utilizzata quotidianamente da residenti, pendolari e turisti. L’intervento era atteso dalla comunità locale anche in relazione alle condizioni di sicurezza e alla regolarità della circolazione lungo la SS 113.

«La manutenzione della galleria artificiale di Capo Calavà è un intervento importante, innanzitutto per la sicurezza di chi percorre quotidianamente questa strada, ma anche per migliorare la qualità e la regolarità della circolazione», ha dichiarato il sindaco Giusi La Galia. «Come Amministrazione comunale seguiremo con la massima attenzione ogni fase dei lavori, monitorando l’andamento dell’intervento e il rispetto del cronoprogramma», ha aggiunto il primo cittadino.

👁 Articolo letto 1.340 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.