Paura alla Coppa Nissena, Ferrari sbanda al traguardo: tre feriti

Momenti di apprensione durante la 71ª edizione della Coppa Nissena, a Caltanissetta, dove una Ferrari 296 Challenge Evo è finita contro le strutture laterali del portale d’arrivo. Nell’incidente sono rimasti feriti tre addetti alla gara, trasportati in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia.

I feriti sono due cronometristi e un ufficiale di gara. Tutti sono stati raggiunti al volto dalle schegge prodotte dall’impatto, mentre l’ufficiale ha riportato anche un trauma alla mano. Le loro condizioni non sono considerate gravi.

L’incidente si è verificato nella parte conclusiva dei 5.450 metri del percorso che da viale della Regione conduce a Capodarso. La Ferrari 296 Challenge Evo, iscritta nel Gruppo GT/GT Supercup e guidata dalla ventiduenne Kadija Mourtaji, ha perso aderenza all’uscita dell’ultima curva prima del traguardo.

Secondo la ricostruzione, il retrotreno avrebbe inizialmente toccato il rail, rendendo successivamente incontrollabile la vettura, che ha terminato la propria corsa contro il portale d’arrivo, provocandone il parziale cedimento.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti di Polizia e il personale sanitario del 118, già presenti nell’ambito del dispositivo di sicurezza predisposto dall’Automobile Club Caltanissetta.

La pilota è rimasta illesa. «Sto bene, ma purtroppo all’uscita della curva ho toccato un pochino il rail con il posteriore e a quella velocità non sono più riuscita a riprendere la macchina. Mi dispiace, chiedo scusa a tutti», ha dichiarato dopo l’incidente.

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