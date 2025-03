Ponte e portualità, Regioni Sicilia, Calabria e Governo verso l’intesa

A Roma si è svolto un incontro tra il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e i Presidenti delle Regioni Calabria e Sicilia, Roberto Occhiuto e Renato Schifani, incentrato su diversi temi strategici, tra cui la questione del Ponte sullo Stretto di Messina.

Nel corso dell’incontro, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ribadito l’allineamento con il Ministro Salvini. «Sto lavorando benissimo con il ministro Salvini, l’interlocuzione è costante, ogni scelta sarà condivisa tra il Governo, la Regione siciliana e il mio amico presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto», ha dichiarato. Ha poi evidenziato l’importanza strategica dell’area portuale: «Il sistema dello Stretto è tra i punti strategici della portualità italiana, chi guiderà l’Autorità sarà capace e competente».

Schifani ha sottolineato la necessità di coerenza con gli indirizzi generali di Governo e Regioni: «È evidente che chi gestirà i porti dello Stretto, dovrà condividere la visione generale tracciata dal Governo e dalle Regioni, anche in ordine alla realizzazione del Ponte». In parallelo, la Rete civica per le infrastrutture ha espresso il proprio sostegno alla candidatura di Francesca Moraci come futura presidente dell’Autorità, ritenendola la figura più idonea per guidare l’ente in questa fase delicata.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁