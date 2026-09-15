Neurologia di Milazzo, Sciotto: «In servizio soltanto due medici»

La situazione dell’UOC di Neurologia dell’ospedale “G. Fogliani” di Milazzo approda all’attenzione della Regione Siciliana. Il deputato regionale Matteo Sciotto ha presentato un’interrogazione urgente al presidente della Regione e all’assessore alla Salute per chiedere chiarimenti sulla carenza di personale che interessa il reparto.

Secondo quanto riferito dal parlamentare, l’unità operativa dispone attualmente di due soli medici. A questa condizione si sarebbe aggiunta la sospensione della reperibilità pomeridiana e notturna, rispetto alla quale Sciotto chiede di conoscere le motivazioni, gli eventuali atti adottati e i tempi previsti.

Il deputato sottolinea che quella di Milazzo è l’unica Unità Operativa Complessa di Neurologia dell’ASP di Messina, con un ruolo che interessa quindi l’intera rete ospedaliera provinciale e, in particolare, la gestione delle emergenze neurologiche.

Nella nota viene richiamata anche la situazione del Pronto Soccorso di Milazzo, dove, secondo Sciotto, alcuni pazienti sarebbero costretti a permanere per giorni sulle barelle in attesa di un posto letto. La Medicina interna, inoltre, riuscirebbe ad assorbire mediamente un solo ricovero giornaliero proveniente dal Pronto Soccorso.

Sciotto segnala infine l’arrivo a Milazzo di pazienti cardiologici provenienti da altri territori, tra cui Villafranca, nonostante a Barcellona Pozzo di Gotto sia prevista una copertura cardiologica.

Con l’interrogazione vengono chiesti chiarimenti sulle cause del depotenziamento, sulla sospensione della reperibilità, sui criteri utilizzati per il trasferimento dei pazienti tra i diversi presidi e sui provvedimenti che la Regione intende adottare per garantire la piena operatività del servizio.

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