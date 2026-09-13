Ponte sullo Stretto, nuove assunzioni tra tecnici e operai specializzati

In attesa del nuovo passaggio del progetto definitivo al Cipess e del successivo esame della Corte dei conti, Webuild avvia il piano di assunzioni legato alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e delle opere connesse. Tra agosto e settembre sono state pubblicate diverse offerte destinate al Consorzio Eurolink, guidato dal gruppo amministrato da Pietro Salini.

La ricerca riguarda tecnici, ingegneri, responsabili di cantiere, figure amministrative e operai specializzati. Per alcune posizioni è previsto un periodo iniziale di formazione, anche della durata di un anno, a Roma o in altre sedi, prima del trasferimento nell’area dello Stretto.

Tra i profili richiesti figurano responsabili planning, It, finanza e assicurazioni, amministrazione del personale, planner, buyer, assistenti di cantiere, ispettori ambientali, qualità e sicurezza, ingegneri elettrici e meccanici junior, internal audit analyst, ingegneri civili marittimi e compliance analyst.

Per un ingegnere elettrico junior destinato al dipartimento “Plant and Equipment”, Webuild indica una retribuzione lorda annua complessiva tra 40 e 50 mila euro. Per i planner, laureati in Ingegneria civile o edile, il range previsto è invece compreso tra 45 e 65 mila euro.

Le selezioni interessano anche le sedi di Messina e Reggio Calabria, dove sono richiesti ispettori ambientali, buyer e altre figure operative. Tra le professionalità ricercate rientrano inoltre ingegneri addetti alle macchine di cantiere, comprese le Tbm utilizzate per lo scavo delle gallerie, responsabili della prevenzione e protezione e specialisti delle opere marittime.

Il piano comprende infine manodopera qualificata: minatori, carpentieri, conducenti di escavatori, operatori di macchine da cantiere, addetti alle officine e alla manutenzione degli impianti e specialisti delle Tbm.

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