Agorà Sud, a Capo d’Orlando confronto sul futuro dei giovani

Creare condizioni economiche e occupazionali che consentano ai giovani di scegliere di restare nel Mezzogiorno. È stato uno dei temi centrali di “Agorà Sud”, il convegno promosso da Quater e ospitato sulla Terrazza Mercadante del Capo d’Orlando Marina, con la partecipazione di rappresentanti del Governo, della Regione siciliana, delle amministrazioni locali, delle imprese, delle istituzioni economiche, della formazione e delle università.

La giornata si è aperta con i saluti dell’amministratore delegato di Quater Maristella Ridolfo, del presidente della Regione Renato Schifani, intervenuto attraverso un videomessaggio, e del sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì. Sono intervenuti anche il presidente del Parco dei Nebrodi Domenico Barbuzza, l’assessore regionale alla Famiglia Nuccia Albano, il presidente dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Patti Mario Sciacca, il presidente della Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella Andrea Pruiti Ciarello e il presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Messina Maurizio Adamo.

«La Sicilia è un territorio ricchissimo e le opportunità non mancano per i giovani», ha affermato Ridolfo, sottolineando l’attenzione riservata al tema anche dalle istituzioni nazionali.

Sul fronte economico è intervenuto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Politiche per il Sud Luigi Sbarra. «Negli ultimi quattro anni il Mezzogiorno ha visto decisamente migliorare i fondamentali dell’economia», ha dichiarato, richiamando la crescita del Pil, degli investimenti e dell’export e il massimo storico del tasso di occupazione nel Meridione rilevato dall’Istat.

Schifani ha ricordato gli interventi regionali, indicando «600 milioni di euro agli incentivi per nuove assunzioni e 54 milioni al South Working», destinati anche a favorire il rientro di chi lavora fuori dalla Sicilia.

Nel pomeriggio il confronto è proseguito sul “diritto a restare in un territorio che cresce”, approfondendo il rapporto tra politiche pubbliche, formazione, imprese e occupazione qualificata.

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