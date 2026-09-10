Incidente mortale sull’A18, muore un autotrasportatore di 67 anni

Incidente mortale ieri pomeriggio sull’autostrada A18 Messina-Catania, dove un autotrasportatore ha perso la vita e un secondo conducente è rimasto gravemente ferito. Lo scontro si è verificato al chilometro 56,700, nel territorio di Giarre, lungo la carreggiata in direzione Catania.

La vittima è Antonio Gnisci, 67 anni, originario di Lentini. L’uomo conduceva un autocarro carico di piantine di agrumi. Intorno alle 14 avrebbe fermato il mezzo sulla corsia di emergenza, sotto un cavalcavia, probabilmente a causa di una foratura.

Dopo essere sceso per effettuare la riparazione, Gnisci è stato investito da un autoarticolato che trasportava una trivella. Il mezzo pesante ha urtato la parte posteriore sinistra dell’autocarro, spostandolo di alcuni metri. Il 67enne è stato scaraventato sull’asfalto ed è morto sul colpo per i gravi traumi riportati.

Il conducente dell’autoarticolato ha invece terminato la propria corsa contro il muro di contenimento, rimanendo gravemente ferito. Soccorso dal personale del 118, è stato trasferito in codice rosso in ospedale.

Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale di Giardini Naxos, i Vigili del Fuoco di Riposto e due ambulanze. La Procura di Catania ha aperto un fascicolo, disponendo il sequestro della salma e dei mezzi coinvolti.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità, con deviazioni a Fiumefreddo e lunghe code fino a Giardini Naxos. La circolazione è tornata regolare dopo la rimozione dei veicoli e la bonifica della carreggiata.

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