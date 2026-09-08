Gioiosa Marea, catturati sette suini selvatici con la gabbia-trappola

Sette suini selvatici sono stati catturati a Gioiosa Marea attraverso la gabbia-trappola installata lo scorso fine settimana in contrada San Francesco. L’intervento rientra nelle attività avviate in collaborazione con la Regione Siciliana per contenere la presenza degli animali sul territorio e verificare l’efficacia delle modalità previste dal piano regionale di controllo della fauna selvatica.

L’installazione del dispositivo era stata autorizzata dal dirigente generale del Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, Alberto Pulizzi. L’utilizzo delle gabbie-trappola è tra le misure contemplate dal Piano straordinario regionale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica 2025-2029 nelle zone in cui sussistono adeguate condizioni di sicurezza.

L’avvio della sperimentazione a Gioiosa Marea è seguito al confronto istituzionale sviluppato nei mesi scorsi e approdato il 28 luglio alla III Commissione Attività Produttive dell’Assemblea Regionale Siciliana. La seduta, richiesta dal deputato Alessandro De Leo, era stata dedicata ai danni provocati dalla proliferazione della fauna selvatica, con particolare riferimento a cinghiali e suidi.

Alla riunione avevano partecipato la sindaca di Gioiosa Marea Giusi La Galia, insieme ad altri sindaci del territorio, Alberto Pulizzi, il dirigente del Servizio Azienda Foreste Demaniali di Messina Giovanni Dell’Acqua, la dirigente generale del Corpo Forestale Dorotea Di Trapani e la direttrice generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia Francesca Di Gaudio.

«La cattura dei sette esemplari, ottenuta anche grazie al lavoro del selettore Patrizio Lisi, rappresenta un passo significativo nella direzione che avevamo indicato», ha dichiarato La Galia, sottolineando come il problema continui a interessare l’intero comprensorio, con conseguenze sulla sicurezza, sull’agricoltura e sulle attività dei cittadini.

La sindaca ha inoltre richiamato la collaborazione avviata con l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino, la Prefettura di Messina, il Dipartimento dello Sviluppo Rurale, il Corpo Forestale, la Protezione Civile e l’Istituto Zooprofilattico.

«Monitoreremo con attenzione i risultati e continueremo a collaborare con gli organismi regionali affinché gli interventi possano proseguire e diventare sempre più efficaci», ha aggiunto La Galia, indicando tra gli obiettivi la tutela delle attività agricole e una maggiore sicurezza nelle aree maggiormente interessate dalla presenza dei suini selvatici.

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