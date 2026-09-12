📽 Agorà Sud: «Il diritto a restare in un territorio che cresce»

di Maria Cristina Miragliotta – Si è svolta ieri a Villa Piccolo, a Capo d’Orlando, la conferenza stampa di presentazione del primo evento del progetto Agorà Sud, iniziativa dedicata alla formazione delle nuove generazioni e al loro ruolo nei processi di sviluppo del Mezzogiorno.

In occasione dell’appuntamento, abbiamo intervistato Piero Ridolfo, direttore generale di Quater, Andrea Pruiti Ciarello, presidente della Fondazione Piccolo, Nunzia Albano, assessore della Regione Siciliana, e Maria Ricciardello, dirigente scolastica. Nel servizio è presente anche il contributo di Maristella Ridolfo, amministratrice di Quater.

Il progetto Agorà Sud intende coinvolgere i giovani non soltanto come destinatari delle iniziative, ma come protagonisti dei processi di crescita dei territori, attraverso l’acquisizione di competenze concrete da utilizzare nella programmazione e nella gestione delle politiche di sviluppo.

Uno degli obiettivi è ridurre la distanza tra formazione accademica e conoscenze richieste nell’ambito delle politiche di coesione, in una fase caratterizzata dal confronto sul futuro della programmazione europea per il periodo 2028-2034. L’iniziativa mira a fornire strumenti tecnici, capacità strategiche e una preparazione adeguata alla formazione della futura classe dirigente delle regioni meridionali.

Al centro del progetto anche il passaggio dalla logica della “fuga” a quella della “restanza attiva”, puntando sul rafforzamento delle competenze presenti nei territori. Un percorso orientato a contrastare lo spopolamento e a sostenere l’autonomia strategica del Mezzogiorno.

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