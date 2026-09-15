Isole minori, scattano i rincari: Musolino attacca il governo regionale

L’aumento delle tariffe per i collegamenti marittimi con le isole minori siciliane è al centro dell’intervento della senatrice Dafne Musolino, esponente di Italia Viva – Casa Riformista, che critica la gestione della vicenda da parte del governo regionale.

Musolino ricorda di avere già sollevato la questione lo scorso 7 agosto, quando era stata prospettata l’introduzione dei rincari. In quella fase, secondo la parlamentare, dalla Regione erano arrivate rassicurazioni sulla mancata applicazione degli aumenti. «Invece, era stato soltanto rimandato», afferma la senatrice, sottolineando che le nuove tariffe sono adesso entrate effettivamente in vigore.

La parlamentare chiama in causa l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Alessandro Aricò e il presidente della Regione Renato Schifani, sostenendo che non siano ancora state indicate le modalità con cui l’esecutivo intende affrontare il problema.

Secondo Musolino, l’incremento dei costi dei collegamenti incide direttamente sui cittadini siciliani e rientra in una materia legata alle politiche regionali dei trasporti. «Trovo assurdo che un rincaro determinato sulle tariffe venga applicato a discapito dei siciliani», dichiara.

La senatrice estende quindi le proprie critiche alla programmazione della spesa regionale, richiamando anche i settori della scuola, della sanità e la questione dell’approvvigionamento idrico. Musolino contesta inoltre le dichiarazioni del presidente Schifani sulla gestione dell’amministrazione regionale e accusa il governo di non avere predisposto misure adeguate per contenere l’aumento dei costi dei trasporti destinati alle isole minori della Sicilia.

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