Seus 118, al via le assunzioni: 103 posti subito e altri 237 in arrivo

La Seus 118 avvia il percorso per il potenziamento del proprio organico con l’obiettivo di incrementare il numero degli autisti soccorritori in servizio. Le procedure di reclutamento entreranno nella fase operativa tra settembre e ottobre, periodo nel quale verranno coperti i primi 103 posti previsti. Successivamente, attraverso lo scorrimento della graduatoria, saranno assegnati altri 237 incarichi, fino a raggiungere un totale di 340 unità.

La società che gestisce il servizio di emergenza sanitaria 118 in Sicilia è tra gli enti interessati dalle deroghe introdotte dall’Assemblea regionale siciliana al blocco delle assunzioni disposto nel mese di maggio per enti e società partecipate. La stessa misura riguarda anche l’Ast.

Il bando predisposto dalla Seus prevede, in questa prima fase, la copertura di 103 posti. A illustrare l’iter è stato il presidente della Commissione Sanità dell’Ars, Pippo Laccoto, promotore dell’iniziativa finalizzata a consentire la ripresa delle procedure di assunzione.

«Questi sono già stati autorizzati – ha dichiarato Laccoto –. Ma i vuoti in pianta organica sono 340, pertanto i restanti 237 posti saranno assegnati successivamente, dopo che l’assessorato regionale dell’Economia autorizzerà la relativa procedura».

Per lo svolgimento della selezione, la Seus si affiderà a una società specializzata incaricata di gestire il concorso pubblico. Tra i requisiti richiesti ai candidati sarà prevista la doppia abilitazione, condizione che sarà inserita tra i criteri di ammissione alla procedura selettiva. Il concorso, ormai nella fase conclusiva della preparazione, rappresenta il passaggio necessario per l’avvio delle nuove assunzioni.

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