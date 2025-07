Sanità, anche i sindacati bocciano il piano ospedaliero in Sicilia

La proposta di riorganizzazione della rete ospedaliera in Sicilia, avanzata dalla Regione, ha raccolto ieri anche il netto dissenso dei sindacati, dopo le iniziali critiche dei primi cittadini. Durante l’incontro a Palermo con l’assessora regionale Daniela Faraoni, le rappresentanze di Cisl e Uil hanno espresso un “altolà” al piano, seppur con toni diversi.

Il segretario generale di Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, insieme a Daniele Passanisi per la Cisl Fp e a Massimo De Natale per la Cisl Medici, ha sottolineato che “non è una semplice questione di numeri sui posti letto che aumentano o diminuiscono”. Secondo la federazione, la riorganizzazione “non può prescindere da un potenziamento reale della medicina del territorio, ancora di più in una realtà come quella siciliana, contraddistinta da numerose aree interne, in cui i servizi oggi sono ridotti all’osso, con carenza di struttura e di personale”.

Sulla stessa linea, la segretaria della Uil Sicilia, Luisella Lionti, ha auspicato “un confronto più concreto sulla riorganizzazione della rete ospedaliera, anche in funzione della rete di medicina territoriale che non può più rimanere un progetto sulla carta ma anzi deve divenire realtà”.

A fronte di queste sollecitazioni, l’assessora Faraoni ha dichiarato di voler “proseguire il dialogo con tutte le parti coinvolte”, rimarcando l’intenzione di coniugare sostenibilità economica e livelli essenziali di assistenza.

👁 Articolo letto 1.083 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.