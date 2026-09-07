Colla di Librizzi, 18enne si schianta con lo scooter: è in fin di vita

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri lungo il rettilineo che attraversa la frazione Colla di Librizzi. Un ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo dello scooter sul quale stava viaggiando, riportando conseguenze che hanno reso necessario il trasferimento d’urgenza al Policlinico di Messina.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20.30. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, ancora oggetto di accertamenti, il giovane si trovava alla guida del proprio mezzo a due ruote quando avrebbe iniziato una manovra di sorpasso ai danni di un’ambulanza del 118 che percorreva lo stesso tratto di strada.

Durante il sorpasso, per cause che dovranno essere chiarite, il diciassettenne avrebbe improvvisamente perso il controllo dello scooter. Il mezzo è uscito dalla normale traiettoria di marcia e il giovane ha terminato la corsa contro un muretto situato ai margini della carreggiata. L’impatto è stato particolarmente violento.

Le condizioni del ragazzo sono apparse subito molto gravi. Dopo le prime procedure di assistenza sanitaria, è stato disposto il trasferimento al Policlinico di Messina, dove il diciassettenne è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni vengono indicate come disperate.

Restano da definire con precisione le circostanze che hanno determinato la perdita di controllo dello scooter durante la manovra. Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono ancora in corso.

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