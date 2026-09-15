Pino Puglisi, Schifani: «Il suo coraggio indica la strada della legalità»

Nel 33esimo anniversario dell’uccisione di padre Pino Puglisi, assassinato dalla mafia a Palermo, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricordato la figura e l’impegno del sacerdote, sottolineando il valore della sua testimonianza nella diffusione della legalità e nell’educazione delle nuove generazioni.

«Oggi più che mai gli insegnamenti del beato Pino Puglisi tracciano davanti ai nostri occhi un chiaro percorso di legalità», ha dichiarato Schifani, ponendo l’accento sulla necessità di intervenire a partire dai giovani attraverso concrete possibilità di formazione, lavoro e crescita.

Secondo il presidente della Regione, offrire prospettive ai ragazzi rappresenta uno degli strumenti per contrastare l’attrazione esercitata dalla criminalità organizzata. «Solo in questo modo possiamo evitare che si rivolgano alle false lusinghe della criminalità organizzata», ha aggiunto.

Il governatore ha inoltre richiamato l’attuale contesto segnato da nuovi episodi di violenza, collegando il messaggio lasciato da don Puglisi alla necessità di promuovere comportamenti fondati sulla responsabilità individuale e collettiva. «Il martirio di don Puglisi e il suo impegno, fatto di coraggio e concrete azioni quotidiane, rappresentano una guida per tutti noi», ha affermato.

Nel messaggio, Schifani ha rivolto un riferimento anche agli studenti che iniziano l’anno scolastico, ricordando l’importanza attribuita all’educazione dal sacerdote. Un principio che, ha sottolineato, accompagnò l’attività pastorale del parroco di Brancaccio e il suo impegno quotidiano nel quartiere palermitano.

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