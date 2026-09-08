Anno scolastico a Messina, Bucalo richiama i dati sul personale

La senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, componente della Commissione Cultura e Istruzione del Senato e viceresponsabile del Dipartimento Istruzione del partito, interviene sull’avvio dell’anno scolastico nella provincia di Messina, richiamando i dati relativi al reclutamento e alla gestione del personale.

Secondo quanto riferito, entro il 31 agosto l’Ufficio scolastico provinciale, diretto da Leon Zingales, ha completato 1.296 operazioni tra assegnazioni provvisorie e utilizzazioni e 1.791 nomine dalle GPS, per complessivi 3.087 provvedimenti. «L’obiettivo fondamentale – afferma Bucalo – è stato avere tutti i docenti in classe dal primo giorno di scuola».

La senatrice richiama anche i dati nazionali relativi all’anno scolastico 2026/2027. Le immissioni in ruolo dei docenti concluse entro il 31 agosto sarebbero state 37.430, contro le 29.685 dello stesso periodo dell’anno precedente: 7.745 assunzioni in più, con un incremento di circa il 26%. A queste si aggiungono 342 dirigenti scolastici immessi in ruolo e le procedure in fase di completamento per 12.284 unità di personale ATA. Nel 2026 sono stati inoltre utilizzati gli elenchi regionali introdotti attraverso una specifica disposizione normativa.

Bucalo si sofferma infine sul trattamento economico del personale, ricordando i tre contratti del comparto Scuola sottoscritti durante la legislatura. Per il CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, firmato il 1° luglio 2026, vengono indicati ulteriori aumenti medi mensili di 143 euro per i docenti e 107 euro per gli ATA, oltre ad arretrati medi rispettivamente di 855 e 633 euro.

«Il lavoro non è finito e proprio per questo deve continuare – conclude Bucalo –. La scuola merita serietà, rispetto e soprattutto fatti».

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