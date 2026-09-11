“Barone Romeo”, riattivati ricoveri e interventi nel reparto di Ortopedia

Il reparto di Ortopedia dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti è tornato alla piena operatività, con attività garantita nell’arco delle 24 ore. Dopo un lungo periodo caratterizzato da limitazioni e sospensioni, l’Unità operativa ha ripreso i ricoveri ordinari e gli interventi chirurgici complessi, comprese le operazioni al femore che richiedono degenze prolungate.

La riattivazione rientra nel percorso di riorganizzazione avviato lo scorso anno e ha coinciso con la nomina a primario del dottor Salvatore De Francesco. Sul risultato è intervenuto il circolo di Patti del Movimento Cristiano Lavoratori, con una nota firmata dal segretario Placido Salvo e dal presidente Nunzio Saturno.

«Grazie allo sforzo sinergico con l’Asp di Messina, l’Uoc di Ortopedia è riuscita a ottenere le risorse di personale necessarie per coprire i turni di guardia e la reperibilità, mettendo fine ai continui dirottamenti dei pazienti verso altre strutture ospedaliere della provincia», affermano Salvo e Saturno.

Il Mcl richiama tuttavia l’attenzione sulla situazione del blocco operatorio. Una delle sale risulterebbe ancora indisponibile per lavori di ristrutturazione, i cui ritardi vengono definiti «ingiustificabili e incomprensibili».

Secondo il Movimento, la limitata disponibilità degli spazi potrebbe incidere sulla programmazione, determinando la necessità di privilegiare le emergenze ortopediche, chirurgiche e ostetriche rispetto agli interventi già programmati.

«Questa evenienza non sarebbe più imputabile a una carenza di personale, bensì ad una condizione logistica che avrebbe dovuto essere risolta», sottolineano Salvo e Saturno, chiedendo all’Asp di Messina la rapida riattivazione dell’intero blocco operatorio per consentire anche la riduzione delle liste d’attesa.

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