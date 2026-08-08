Monte Erice, la 68ª edizione richiama piloti anche dall’estero

La Cronoscalata Monte Erice si prepara alla sua 68ª edizione, in programma dal 4 al 6 settembre nel Trapanese. A pochi giorni dall’apertura delle iscrizioni, la manifestazione ha già raccolto adesioni di rilievo, anche oltre i confini nazionali.

Tra i primi nomi figura quello dell’austriaco Mössler Harald, atteso al via nella competizione riservata alle auto storiche. La gara sarà valida sia per il Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche (CIVSA) sia per il Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM).

Alla presenza internazionale si aggiungono le prime iscrizioni provenienti dal Nord Italia. Tra queste quella di Andrea Buttura, pilota di Caprino Veronese già conosciuto nell’ambiente delle cronoscalate.

La Monte Erice rappresenta uno degli appuntamenti storici della specialità e propone un percorso caratterizzato da un elevato livello tecnico, inserito nel paesaggio della provincia di Trapani. Il tracciato attraversa inoltre un territorio legato alla tradizione classica e ai luoghi raccontati da Virgilio nell’Eneide, con il passaggio di Enea dopo la fuga da Troia.

Le iscrizioni resteranno aperte in vista del fine settimana di gara. Il programma prenderà il via venerdì 4 settembre con le verifiche previste a Trapani, in piazza Vittorio Emanuele, area di collegamento tra la parte storica e quella moderna della città.

Sabato 5 settembre sarà dedicato alle prove, mentre domenica 6 si disputerà la gara lungo la strada provinciale Immacolatella. La partenza sarà fissata a Valderice, con arrivo nel borgo medievale di Erice.

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