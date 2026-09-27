Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 28 settembre al 4 ottobre

La Polizia Stradale di Messina ha reso noto il calendario dei controlli della velocità programmati lungo le principali tratte autostradali del territorio. I servizi interesseranno la A18 Messina-Catania e la A20 Messina-Palermo e saranno concentrati nei tratti caratterizzati da un maggiore tasso di incidentalità.

L’attività rientra nelle iniziative finalizzate alla prevenzione degli incidenti stradali e al rispetto dei limiti di velocità. La comunicazione preventiva delle tratte sottoposte a controllo punta inoltre a richiamare l’attenzione degli automobilisti sulla necessità di mantenere una condotta di guida adeguata alle condizioni della strada e alle prescrizioni previste.

Il programma dei servizi riguarda il periodo compreso tra lunedì 28 settembre e domenica 4 ottobre 2026. In particolare, gli strumenti per il rilevamento della velocità saranno utilizzati nelle giornate del 29 e 30 settembre e dell’1 e 2 ottobre.

I controlli verranno effettuati alternativamente sull’autostrada A20 Messina-Palermo e sulla A18 Messina-Catania, interessando entrambi i sensi di marcia. L’attività sarà indirizzata soprattutto verso i tratti autostradali nei quali è stato registrato un più elevato livello di incidentalità.

La Polizia Stradale richiama quindi l’importanza del rispetto dei limiti previsti lungo le due arterie, con l’obiettivo di ridurre i comportamenti legati agli eccessi di velocità e contribuire alla prevenzione degli incidenti.

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