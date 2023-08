Motociclista 50enne in prognosi riservata a Sant’Angelo di Brolo

Motociclista in prognosi riservata: le indagini svelano pochi dettagli sulla caduta.

Un motociclista 50enne è coinvolto in un grave incidente a Sant’Angelo di Brolo, precipitando in una scarpata. Le autorità indagano sulle circostanze mentre il paziente è in prognosi riservata.

L’incidente è avvenuto nel cuore di Sant’Angelo di Brolo, dove un uomo di mezza età, a bordo di una motocicletta, è stato protagonista di un incidente drammatico. L’evento ha coinvolto una caduta in una scarpata, con esiti gravi per il conducente. L’identità del motociclista non è stata rivelata.

Un automobilista che seguiva il motociclista è diventato testimone involontario della tragedia. Tempestivamente, ha segnalato l’accaduto alle autorità competenti, consentendo l’intervento rapido dei soccorsi. Sono giunti sul posto un’unità dell’ambulanza del servizio 118 e le forze dell’ordine carabinieri.

Gli operatori medici hanno valutato le condizioni del motociclista e somministrato le prime cure necessarie. Dopo averlo estratto con fatica dalla fitta vegetazione, il paziente è stato trasferito all’ospedale Barone Romeo di Patti. Tuttavia, la gravità delle ferite ha richiesto un ulteriore trasferimento d’urgenza.

Destinazione: ospedale Papardo di Messina. Lì, il 50enne è attualmente ricoverato, in uno stato critico, sotto prognosi riservata. Il centro ospedaliero specializzato è stato scelto per le cure specialistiche e l’attenzione intensiva che il paziente richiede.

Le autorità carabinieri stanno mettendo in atto tutti gli sforzi per delineare l’esatta dinamica dell’incidente. Sono state acquisite testimonianze dai presenti e sono in corso indagini approfondite al fine di far luce su quanto accaduto.

