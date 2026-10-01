Treni storici in Sicilia, dodici corse dall’11 ottobre al 20 dicembre

Riparte l’11 ottobre la stagione 2026 dei treni storici in Sicilia. Il programma prevede dodici circolazioni fino al 20 dicembre, con partenze da Palermo, Messina, Catania, Siracusa e Caltanissetta e itinerari lungo alcune delle linee ferroviarie più panoramiche dell’Isola.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, in collaborazione con Fondazione FS Italiane e FS Treni Turistici Italiani. I convogli saranno composti da locomotive storiche e dalle carrozze d’epoca Terrazzini e Centoporte.

Il calendario si aprirà domenica 11 ottobre sulla tratta Palermo-Roccapalumba. Il 18 ottobre sarà la volta del collegamento Messina-Santo Stefano di Camastra, mentre il 25 ottobre e il 20 dicembre i treni partiranno da Palermo verso Porto Empedocle, lungo la Ferrovia dei Templi, con possibilità di visitare l’ottocentesco parco ferroviario della Fondazione FS.

Sulla Ferrovia del Barocco, tra Siracusa e Modica, sono previste corse il 31 ottobre, il 1° novembre e l’8 dicembre. L’8 novembre il viaggio interesserà invece la linea costiera tra Messina e Tusa.

Il programma proseguirà il 15 novembre tra Catania e Taormina, il 22 novembre tra Catania e Caltagirone, il 29 novembre sulla Caltanissetta-Modica e il 13 dicembre tra Palermo e Castelvetrano.

A bordo saranno presenti i volontari delle associazioni siciliane convenzionate con Fondazione FS, incaricati dell’assistenza ai passeggeri e delle informazioni sulla storia dei rotabili e delle linee percorse. I biglietti sono disponibili attraverso il sito e tutti i canali di vendita Trenitalia, comprese app, biglietterie, distributori self-service e agenzie di viaggio.

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