Messina, oggi al Duomo l’ultimo saluto a Rebecca Galli

Si svolgeranno questo pomeriggio alle 16, nella Cattedrale di Messina, i funerali di Rebecca Galli, la studentessa diciassettenne dell’istituto Archimede morta al Policlinico dopo un giorno di agonia. La giovane era rimasta gravemente ferita nell’incidente stradale avvenuto il 24 settembre in via Don Blasco.

La scomparsa della ragazza ha suscitato profonda commozione tra familiari, amici, compagni di scuola e quanti la conoscevano. Un dolore che, a distanza di pochi mesi, richiama quello seguito alla morte di Giulia Scimone, la sedicenne deceduta dopo un incidente verificatosi alla fine di giugno a Torre Faro.

«La nostra regina per sempre» è la frase scelta dai familiari per annunciare le esequie di Rebecca. Nel manifesto funebre compare anche un messaggio rivolto alla giovane: «All’improvviso sei volata in cielo con gli angeli e siamo sicuri che sei in Paradiso».

Nel frattempo, il tratto di marciapiede di via Don Blasco dove si è verificato l’incidente è diventato un luogo di raccoglimento. Ogni giorno vengono lasciati fiori, candele, fotografie, lettere e messaggi.

«Qualsiasi parola mi sembra troppo piccola per spiegare quello che sento», ha scritto un’amica. Un’altra ha affidato il proprio ricordo a poche righe: «Rebi non ti dimenticheremo e non dimenticherò cosa siamo state: amiche, ragazze, sognatrici».

Nel pomeriggio familiari, amici, compagni di scuola e conoscenti si ritroveranno al Duomo di Messina per l’ultimo saluto alla diciassettenne.

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